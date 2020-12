Real Madrid adia as renovações para janeiro

O Real Madrid enfrenta meses decisivos na preparação do seu plantel para as próximas temporadas, já que vários jogadores importantes nos últimos anos estão perto de encerrar seus contratos.

Atletas como Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vázquez, que já demonstrou preocupação com seu futuro, estão esperando que o clube finalmente sente para conversar e chegar a um acordo sobre uma extensão de vínculo.

No entanto, devido à crise do coronavírus e ao delicado momento econômico que atravessa o mundo do futebol, a diretoria do Santiago Bernabéu decidiu não negociar nem avaliar propostas de renovação até que chegue o mês de janeiro.

Isso se deve, conforme indica o jornal 'AS', ao fato de a entidade priorizar a próxima assembleia de sócios, que acontecerá no próximo domingo, dia 20 de dezembro, quando devem ser aprovadas as contas, que já foram afetadas pela pandemia.

A ideia é esperar que essas etapas burocráticas avancem para que haja um panorama seguro da realidade. Assim, a situação de cada jogador poderá ser analisada e negociada sem risco de desestabilizar a saúde econômica do clube.

Essa forma de atuação pode ser uma faca de dois gumes, já que os jogadores em fim de contrato poderão assinar com outros clubes a partir do próximo dia 1º de janeiro.