"Real Madrid? Ainda não comecei as aulas de espanhol"

Meia Europa acompanha Van de Beek. O jogador assinou uma ótima temporada com o Ajax e todo mundo sonha em tê-lo em sua equipe.

No momento, Van de Beek não está falando sobre seu futuro. Na revista 'Helden', perguntaram a ele sobre seu próximo destino e o jogador não deu muitas pistas. "Meu sentimento deve ser positivo para ir a um clube. Não é apenas porque eles me querem, eu também tenho que me encaixar no sistema de jogo", disse ele.

Claro, ele queria deixar claro que só deixará o Ajax se um clube lhe oferecer um papel de liderança. "Claro, eu também quero saber os minutos que eles vão me dar...", ele expressou.

Perguntaram-lhe diretamente sobre a possibilidade de ir ao Real Madrid e ele não descartou essa ideia, embora não a considere no momento. "Jogar sob o sol é sempre bom... mas não, ainda não comecei a ter aulas de espanhol", disse ele.

Van de Beek, enquanto isso, continua sendo um dos nomes da agenda merengue. Resta ver se eles tentarão contratar o jogador de futebol do Ajax na próxima edição do mercado.