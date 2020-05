Real Madrid ainda sofre sem Cristiano Ronaldo, dois anos após divórcio

No dia 26 de maio de 2018, o Real Madrid saía com o 13º título da Liga dos Campeões da Uefa. Ninguém sabia na época, mas esta seria a última partida de Cristiano Ronaldo com a camisa dos merengues: o astro foi contratado pela Juventus na próxima janela. Dois anos depois, os espanhóis sofrem com sua ausência.

Os números não mentem: na era Cristiano, de 2009 a 2018, os madrilenhos tiveram uma média de gols de 2,66 por partida. Na primeira temporada sem o português, este valor caiu para 1,77 tentos por jogo. É uma diferença significativa.