Poucas decisões foram tão tensas e colocaram os torcedores roendo unhas como a final da Liga dos Campeões 2015/16 em que o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid em uma disputa de pênaltis.

No vídeo abaixo, você confere a final dessa edição da Champions que teve como artilheiro Cristiano Ronaldo, com 16 gols. Seguido por Lewandowski com 9 gols.