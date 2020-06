Real Madrid oscila em campo, mas volta com vitória

O Real Madrid entrou no Estádio Alfredo di Stéfano pressionado pela vitória do Barcelona, que abriu cinco pontos na disputa pela liderança. Com Hazard retornando de lesão e Rodrygo surpreendendo entre os titulares, Zidane viu sua equipe sair na frente logo na primeira finalização.

O Eibar chegou querendo aproveitar as derrotas de adversários (Celta, Mallorca e Leganés) na luta contra o rebaixamento. No entanto, sofreu o golpe precoce de Tony Kroos.

Após jogada dos anfitriões pela esquerda, a zaga visitante afastou a bola e o alemão pegou rebote fora da área batendo de primeira para encobrir o goleiro Dmitrovic.

Aos 30 minutos, o time de Zidane voltou a balançar as redes com Sergio Ramos. Uma envolvente e rápida troca de passes pela direita acabou com Benzema passando para Hazard dar uma assistência ao zagueiro, que havia roubado a bola no início do lance e só precisou empurrar para dentro.

A postura defensiva e as tentativas do Eibar com Expósito e Cristóforo não levavam perigo ao gol do Real Madrid, que encontrava muito espaço para contra-ataques e conseguiu ampliar com Marcelo seis minutos depois do segundo gol.

Hazard invadiu a área pela direita sem dificuldade e exigiu ótima defesa de Dimitrovic. No rebote, o brasileiro bateu cruzado e com força para ampliar o placar e comemorar com um joelho tocando o chão, gesto que simboliza a luta contra o racismo.

Na volta do intervalo, o Eibar seguiu buscando a reação, mas sem dar tanto espaço para os donos da casa. A postura fez o Real Madrid passar dificuldades e Courtois virar protagonista.

Primeiro, o belga entregou um presente ao ataque adversário e teve que evitar o gol em defesa difícil. Em seguida, voou para defender um belo chute de Expósito, que mandou a bola em direção ao ângulo. O terceiro lance de destaque do goleiro foi no gol dos visitantes.

Após cobrança de escanteio, De Blasis pegou a sobra e bateu de fora da área. A bola desviou em Bigas e entrou, surpreendendo um Courtois que não teve reflexo para evitar que a bola entrasse devagar entre suas pernas.

O time anfitrião não se reencontrou na segunda etapa, teve de se defender dos ataques insistentes e praticamente não criou no setor ofensivo. Apesar do mau desempenho nos últimos 45 minutos, a equipe da capital espanhola conseguiu sair de campo com os importantes três pontos.

Com o resultado, o Real Madrid segue em segundo e vê o Barcelona a dois pontos de distância. Já o Eibar fica na 16ª posição, com 27.

Na próxima quarta-feira, a equipe do técnico José Luis Mendilibar recebe o Athletic Bilbao. Um dia depois, novamente no Estádio Alfredo di Stéfano, o time de Zidane enfrenta o Valencia.