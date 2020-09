Real Madrid treina sem Bale, Militão e Lucas Vázquez

O Real Madrid realizou suas atividades desta quarta-feira, um dia após uma goleada 'fantasma' contra o Getafe, dando sequência à preparação para a estreia no Campeonato Espanhol.

A equipe madrilenha fará sua primeira partida em La Liga no próximo domingo, contra a Real Sociedad, na Reale Arena. Isco, Marco Asensio e Eden Hazard avançaram no retorno às atividades com a equipe.

Por outro lado, Militão, Lucas Vázquez e Bale trabalharam no interior das instalações. O galês deve ser transferido ao Tottenham, mesma tendência de Sergio Reguilón. A ausência dos outros dois junto ao grupo não foram justificadas.

Os jogadoes que trabalharam juntos começaram o dia fazendo exercícios de aquecimento, passando depois para um circuito físico e com pesos. Em seguida, e já com a bola, realizaram exercícios de controle e precisão.

Confira no vídeo como foi o treinamento comandado pelo técnico Zinedine Zidane para o elenco do Real Madrid às vésperas do início do Campeonato Espanhol 2020-21.