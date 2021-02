VÍDEO: Real Madrid celebra o Ano Novo Chinês

Feliz ano novo! Hoje tem início o ano Ano do Boi de Metal, no calendário chinês. O Real Madrid, com uma imensa torcida no continente asiático, não deixou a data passar em branco.

Lucas Vázquez e Luka Modric foram os protagonistas do vídeo divulgado pelo conjunto do Santiago Bernabéu!

Cabe destacar que essa é uma das datas mais importantes da Ásia, um feriado em que geralmente é comemorado ao lado da família, mas que dessa vez, devido ao coronavírus não terá a mesma dimensão.

Confira no vídeo acima como o Real comemorou o Ano Novo Chinês!