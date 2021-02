Veja a chegada do Real Madrid a Bérgamo para duelo contra Atalanta

O Real Madrid entra em campo logo mais contra a Atalanta pela partida de ida das oitavas de final da Champions League 2020/2021.

O time espanhol embarcou na terça-feira com destino a Bérgamo, mas antes recebeu o apoio do presidente Florentino Pérez que esteve no CT para animar os jogadores.

A equipe chegou na Itália e foi direto para o hotel onde ficaram concentrados até realizarem o último treino antes da partida.

Confira no vídeo acima como foi a chegada do Real Madrid a Bérgamo!