Real Madrid coloca preço em James por conta de interesse do Everton

Dia após dia, um novo destino soa para James Rodríguez. O meio-campista colombiano do Real Madrid ainda não está claro o que será do seu futuro, uma vez que todos os rumores o colocam longe do Santiago Bernabéu.

Conforme relatado por 'The Sun', o Everton teria dado um passo à frente pelo capitão da Seleção Nacional da Colômbia, a quem ele teria oferecido um contrato de quatro temporadas.

A mesma mídia garante que os merengues já teriam estabelecido um preço de saída para o jogador, que no ano passado jogou emprestado no Bayern de Munique, um time que se recusou a executar sua opção de compra.

A mídia britânica fala em cerca de 35 milhões de euros para permitir que o 'cafetero' saia da capital espanhola, um jogador que não teve os minutos que gostaria nesta temporada.

Apenas 13 jogos foram disputados pelo de Cúcuta nesta temporada, num total de 651 minutos em que ele marcou um gol e ofereceu um par de assistências.