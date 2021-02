Real Madrid começa a pensar em uma temporada fora do Bernabéu

O Real Madrid pode passar toda a temporada 2020-21 jogando no Alfredo di Stéfano. A equipe merengue, indica o jornal 'AS', já assume que toda a campanha atual fora do Santiago Bernabéu.

A equipe merengue começou a retirar a grama do Bernabéu, para que as máquinas no interior do estádio possam circular com mais facilidade.

Soma-se a isso o fato de que, com a terceira onda do COVID-19 na Espanha, o retorno da torcida ao gramado fica inviável. Logo, a volta ao campo madrilenho é menos urgente.

É por isso que o Real Madrid já pensa em voltar na próxima temporada, enquanto as obras, tanto no interior como no exterior, continuam acelerando para ver o novo Santiago Bernabéu.

Está previsto que as obras da casa do time espanhol terminem entre maio e junho de 2022, o que não impedirá que os jogos ali sejam disputados mais cedo.