VÍDEO: Real Madrid treina para enfrentar o Eibar

O time comandado por Zidane voltou aos treinos na Cidade Real Madrid para se preparar pensando no jogo contra o Eibar, marcado para o domingo. Será o primeiro desafio que terá pela frente no regresso do campeonato e terá como palco o estádio Alfredo Di Stéfano.

Sob as estritas normas sanitárias do protocolo definido por LaLiga devido à pandemia da Covid-19, os jogadores realizaram trabalho físico individual e em grupo, exercícios de posse de bola e táticos. Houve disputa de jogo em campo de dimensões reduzidas e atividade de conclusão a gol. Nacho e Jović continuam com os seus processos de recuperação.