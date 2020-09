Real Madrid confia em Jovic: ele só sairá emprestado se quiser

Zinedine Zidane passou de praticamente não ter Luka Jovic a escalá-lo como titular em Benito Villamarín contra o Real Betis. Uma reviravolta que o técnico francês explicou como uma mudança no esquema.

Há dias foi aberta a possibilidade da saída do atacante sérvio. Portanto, conforme revelado pelo 'AS', o clube se reuniu com o jogador para discutir a sua situação e avaliar todos os fatores.

A citada fonte assegura ainda que o Real Madrid informou a Jovic que ele não está excluído da equipe, que é mais um, mas que, se quiser sair, a equipe merengue não se opõe.

Se o ex-Eintracht Frankfurt optar por um empréstimo para voltar a se sentir importante e se encher de minutos, o Real Madrid aceitará e procurará soluções alternativas.

Uma bola no telhado do jogador que de repente viu como, talvez, ele pode ter a confiança de Zidane. Não fez o seu melhor jogo no Villamarín, mas pelo menos teve minutos. E, de fato, foi um começo.

Faltando apenas alguns dias para fechar o mercado, a questão de Jovic parece a prioridade a ser tratada em termos de saídas. Borja Mayoral, outro que passa por outra situação semelhante. Não haverá um mercado tranquilo perto de Valdebebas.