O Real Madrid treina pensando na próxima rodada do Campeonato Espanhol, quando dependerá apenas de si para reduzir para dois pontos a vantagem do líder Atlético de Madrid.

Vale destacar que o time de Diego Simeone chegará ao dérbi do próximo domingo tendo disputado uma partida a menos.

Confira no vídeo acima imagens do treino do time de Zidane, que conquistou 53 pontos em 25 jogos e divide o segundo lugar com o Barcelona.