Real Madrid contratará jovem goleiro da Segunda Divisão

Mario De Luis se despediu do Rayo Vallecano nesta terça-feira com uma extensa carta na qual deixou claro que o clube estará sempre em seu coração. O jovem goleiro enfrentará um novo caminho em sua curta carreira esportiva.

"É um dia difícil para mim. Hoje tenho que dizer adeus ao que tem sido minha casa nas últimas quatro temporadas. Há muitas lembranças, emoções, imagens de tudo o que vivemos neste clube", começou Mario De Luis.

O jovem agradeceu Paco Jémez e toda sua equipe técnica por lhe ensinar "o que é ser profissional", assim como todos os jogadores do primeiro time.

Pois bem, como o jornal 'AS' conseguiu reportar, o jogador de 18 anos assinará com o Real Madrid pelas próximas quatro temporadas e jogará no clube juvenil A do clube merengue.

A ideia é que ele se incorpore em julho, quando a equipe voltar a trabalhar para se preparar para a UEFA Youth League, que começará em 16 de agosto e cuja equipe será liderada por Raúl.

Quanto às suas características, ele é um goleiro de 1,85 metros que não sabe o que é receber um gol na Terceira Divisão nos cinco jogos que disputou com Rayo B.