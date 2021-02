Real Madrid de olho em Portugal: o alvo é David Carmo, do SC Braga

A aposta de Éder Militão não tem saido muito bem para o Real Madrid neste momento, mas os merengues continuam determinados a encontrar o 'novo Pepe'. A diretoria acredita que existem bons projetos em Portugal e se fixou em um novo: David Carmo.

O portal 'AS' publica esta terça-feira que os olheiros do Real Madrid notaram um jovem zagueiro de 21 anos que joga no Sporting de Braga. Ele tem 1,96 metros de altura, é canhoto e o Real gostou do que viu até agora.

Carmo se formou na categoria de base do clube de Braga e estreou com a primeira equipe na temporada passada, na qual já se encaixou com perfeição na zaga. E nesta temporada é titular permanente de Carlos Carvalhal.

Até o dia de hoje, David Carmo disputou 40 jogos pelo Sporting de Braga, seis deles na Liga Europa, e foi internacional pelas seleções Sub-19 e Sub-20 de Portugal.

Tal meio conta que o Liverpool queria levá-lo no último dia do mercado de inverno, mas o Braga queria quatro milhões para a transferência e uma compra obrigatória no verão de 25 milhões, enquanto os 'reds' só chegaram a oferecer 20 milhões.

Ao que parece, Roma e Manchester United também perguntaram sobre o jogador, mas as reivindicações do clube português foram muitas. Carmo tem um contrato até 2025 e a sua cláusula de rescisão é de 40 milhões de euros.

Atualmente, o zagueiro português é desfalque e ficará de fora cerca de três meses, depois de colidir com o colombiano Luis Díaz e quebrar um osso do pé direito na semifinal da Taça de Portugal contra o Porto.