Real Madrid derrota um Valencia totalmente apagado

Real Madrid entrou em campo com sangue nos olhos para conquistar três pontos e se aproximar do Atlético de Madrid, líder da competição.

O jogo começou com um susto: Benzema recebeu uma longa enfiada na área, recebeu um pisão no tornozelo e caiu sentindo o choque. O jogador ficou mancando, mas se recuperou logo e voltou com tudo.

Desde o princípio, ficou claro como se daria o jogo: os merengues pressionando e os valencianos apostando em contra-ataques para levar algum perigo.

Com dificuldades para vencer o muro do Valencia, algumas tentativas de longe começaram a aparecer. Casemiro soltou uma bomba rasteira da intermediária, o goleiro fez uma defesa estranha com os pés e quase deixou a bola passar.

E depois de 11 minutos estudando o adversário, foi a vez do Real Madrid abrir o placar: Kroos acionou Benzema na entrada da área e o francês chutou uma bola colocada, rasteira e cheia de curva no canto do gol de Doménech.

Um gol que foi sentido pela equipe visitante, que foi ainda mais pressionado por um Real que não queria saber de diminuir o ritmo.

Porém, uma má notícia chegou para Zidane aos 25 minutos: Carvajal dominou a bola, tentou arrancar, mas sentiu a perna e saiu do jogo lesionado. Para seu lugar, entrou Lucas Vázquez, que nem havia aquecido mas que foi fundamental no desenvolvimento do jogo do Real Madrid.

Modric foi muito importante ao chutar da intermediária verdadeiras bombas para assutar o goleiro, enquanto Lucas cruzava buscando Benzema e a finalização não acontecia por questão de centímetros.

E tanta pressão assim deu resultado, como era de se esperar: Modric chegou em linha de fundo, cruzou rasteiro atrás, Lucas Vázquez tocou atrás para a meia-lua e Kroos apareceu para chutar rasteiro no cantinho. O segundo gol do Real Madrid nos últimos minutos da primeira metade.

A única chance de perigo do Valencia chegou aos 52 minutos com Maxi Gómez, que soltou uma bomba da intermediária no ângulo e Courtois voou para pegar a bola.

Aos 60 minutos, o que poderia ser o terceiro gol do Real Madrid acabou sendo anulado pelo VAR. Vini recebeu longo lançamento, foi até linha de fundo e tocou para Mendy, que só precisou abrir espaço e chutar no cantinho do gol de Doménech. Era para ser gol do francês, mas o VAR identificou impedimento em jogada anterior, algo que não fez o Real diminuir o ritmo.

Modric voltou a chutar boas bolas da intermediária, enquanto Benzema era acionado na linha de fundo e tentava chutes cruzados que acabavam parando nas mãos de Domenech.

Um jogo que terminou com um Valencia que não soube se impôr e viu o Real Madrid conquistar três pontos e assumir momentaneamente a vice-liderança da LaLiga.