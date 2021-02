"Real Madrid deveria cogitar a venda de Hazard"

Eden Hazard se lesionou novamente. Desde que chegou ao Bernabéu, o atacante viu a sua carreira ser interrompida continuamente devido ao tornozelo. E isso fez o Real Madrid se perguntar o que fazer com ele.

Dimitar Berbatov disse à 'Betfair' que o melhor seria dar saída ao jogador. "O Real Madrid deveria pensar em vendê-lo. Ele sofreu muitas lesões desde que chegou à Espanha e isso o impediu de mostrar aquele futebol brilhante que teve no Chelsea. Se fosse algo ocasional... mas ele se machucou uma e outra vez", observou ele.

Além disso, ele acha que há algo a mais. “Quando ele se recupera, fica abaixo do esperado. Isso é um sinal de que há algum outro problema que o atinge”, aprofundou.

“Será que ele vai conseguir recuperar a forma que tinha e mostrar que o dinheiro que o Real Madrid investiu foi uma decisão acertada? É verdade que Hazard acaba de fazer 30 anos e que ainda pode ter muito a dar, mas a questão é a verdadeira chave em tudo isso e, por enquanto, a resposta é 'não'. Hazard não mostrou nada disso ainda, então não seria uma surpresa se ele pudesse partir no verão", disse ele.

Relativamente à situação esportiva do Real Madrid, Berbatov não acredita que esteja em crise: "Não vejo o Real Madrid entrar numa espiral semelhante à que o United atravessou há várias temporadas após a saída de Sir Alex Ferguson. O clube tende a resolver seus problemas muito rapidamente e na temporada passada eles já venceram a LaLiga. Além disso, ainda não deram sua última palavra na Europa".

Ele se recusou a entrar na comparação entre Cristiano e Messi. “Não vou entrar em discussões tão chatas. Prefiro desfrutar dos dois, desfrutar de sua magia”, disse ele.

Sobre CR7 disse que no Bernabéu certamente há quem tenha saudades: “Tenho a certeza que no Real continuam a sentir saudades dele. Tem 36 anos, idade em que muitos já pensam em se aposentar, mas está em uma condição física brutal. Se isso o torna melhor do que Messi?

Finalmente, ele encorajou o resto dos jogadores do mundo a entrar na luta com Messi e Cristiano. “Eu adoraria que alguns dos jovens aceitassem o desafio e derrubassem a porta à ponta-pés para assumir seu trono, mas por enquanto não há nada".