Real Madrid deveria contratar Haaland antes de Mbappé, diz ídolo merengue

Kylian Mbappé é um dos nomes mais especulados no Real Madrid desde seus primeiros jogos de destaque ainda no Mônaco. Mas se alguns tratam a ida do francês para o Santiago Bernabéu como questão de tempo, outros preferem que o clube merengue invista em outros talentos, em especial Erling Haaland.

Jorge Valdano, ex-jogador do próprio Real Madrid, partilha desta segunda opinião. Em entrevista ao 'Onda Cero', o argentino de 65 anos explicou os motivos de sua preferência pelo norueguês.

"Eu contrataria Haaland antes de Mbappé. Ele se movimenta em espaços pequenos e grandes, marca gols com uma regularidade impressionante. Eu entendo que Mbappé é uma estrela, mas estou muito impressionado com Haaland. Ele faz gols de todos os jeitos".

Se Mbappé já se firmou como um dos principais jogadores do futebol mundial, Haaland começa a trilhar o mesmo caminho. O norueguês já anotou 37 gols com a camisa do Borussia Dortmund desde sua estreia em janeiro de 2020.

Vale lembrar que o contrato do atacante francês com o PSG se encerra ao fim da próxima temporada e ainda não há certeza sobre a renovação ou não. O próprio Mbappé já afirmou que ainda vai pensar sobre o seu futuro. O próprio Real Madrid já teria um plano para assinar com o campeão do mundo: uma troca que envolveria o brasileiro Vinícius Jr.

Haaland, por outro lado, tem contrato vigente com o Dortmund até junho de 2024. Contratado por 21 milhões de euros, o norueguês não tem cláusula de rescisão no clube alemão.