"Real Madrid e Atlético também estavam atrás de Araujo"

Ronald Araujo está fazendo uma boa temporada com o Barcelona. O zagueiro de 21 anos conta com muitos minutos nesta temporada na equipe principal do Barça, com a qual já usufruiu de 623 minutos.

Num total de nove jogos oficiais, sete deles como titular, o ex-jogador do Boston River conseguiu comemorar um gol, um golaço de voleio com o qual estreou sua conta goleadora na equipa principal 'culé' no 2 a 2 contra o Valencia.

E justamente sobre o seu bom momento, Sergio Cabrera, técnico do zagueiro em sua época no Rentistas, time do campeonato uruguaio em que atuou desde a maioridade, quis falar.

Em poucas palavras a 'Què t'hi jugues', do 'Cadena SER Catalunya', Cabrera, pai do jogador Leandro Cabrera, comentou sobre a transferência do jogador: “Tenho um amigo na Espanha que é Paco Ors que vem muito para o Uruguai e para a Argentina. Ele viu e chamou sua atenção. Ele comentou com Ramón Planes, quando ele era diretor de esportes do Getafe. Eu o conheci tomando um café em março de 2018 e ele me perguntou sobre ele. Três meses depois, Planar assina pelo Barça e o leva para lá".

Além disso, revelou que poderia ter jogado tanto no Real Madrid quanto no Atlético: “Ele poderia ter ido para o Real Madrid. Tenho uma relação muito boa com o Ramón Martínez, e em 2018 ele me ligou para perguntar se Ronald Araujo já era do primeiro mundo. Para mim foi uma grande responsabilidade dizer-lhe algo assim e lhe disse que precisava de um passo preliminar, talvez a equipe B... Depois de oito ou nove dias, o Barcelona o contratou. Mas o Real Madrid estava atrás, e tenho amigos que estavam fazendo um seguimento do Atlético de Madrid. O seu destino era ir para um dos grandes, e acabou sendo o Barça".