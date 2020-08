Real Madrid e Barcelona, na luta por Jadon Sancho no verão que vem

Jadon Sancho soa para assinar pelo Manchester United há semanas. Os 'red devils' querem incorporar um grande jogador para a Liga dos Campeões da próxima temporada, mas parece que o jogador do Borussia será um sonho impossível.

A equipe alemã pede muito dinheiro de um United que não está disposto a pagar mais de 100 milhões de euros e que acabou congelando a operação. Além disso, as últimas palavras de Sancho o afastam ainda mais de Old Trafford.

“Estou muito feliz em dividir o campo com eles e orientá-los. Cheguei com 17 anos, alguns dos caras têm a mesma idade. Já estive lá e consegui. Posso orientá-los no que é bom e no que não é bom. Também posso motivá-los", disse na quinta-feira passada.

Pois bem, o Manchester United terá mais dificuldade em contratar o atacante no próximo ano se ele não conseguir convencê-lo daqui até o fim do mercado de transferências. De acordo com o 'Daily Mail', Real Madrid e Barcelona vão se juntar à luta por Jadon Sancho no próximo verão.

Na janela do verão de 2021, poderá haver algum investimento forte do clube merengue, pois parece que nestes meses não se pretende fazer nenhuma incorporação e tanto Zidane como o elenco já têm essa informação.

Mesmo assim, o United não perderá a fé na contratação de Jadon Sancho, apesar de ter ultrapassado o prazo estabelecido, que era 10 de agosto.