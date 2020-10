Real Madrid e United traçam o mesmo plano por Haaland!

Na Inglaterra, falam da único possibilidade que o Real Madrid e o Manchester United teriam para contratar Haaland, um dos atacantes mais promissores do cenário europeu atual.

O portal 'The Athletic' relata que os 'red devils' querem reforçar a relação entre Solskjaer e o próprio Haaland, ambos noruegueses que se encontraram no Molde, para que o atacante desembarque em Old Trafford. Mas isso não acontecerá, pelo menos, até 2022.

E, segundo o 'AS', Mino Raiola, agente da Haaland, chegou a um acordo com o Borussia Dortmund para a sua contratação pela equipa alemã, através do qual não impediriam uma eventual saída do jogador no futuro.

Além disso, este acordo incluiria uma cláusula de 75 milhões de euros para aceitar uma transferência que seria ativada a partir de 2021, tendo em vista as seguintes janelas de transferência. É quando se espera que o Real Madrid também se lance para sua contratação.

Haaland precisou de poucos jogos na última temporada no Borussia Dortmund para mostrar que sua projeção é exorbitante. Com apenas 20 anos, ele marcou 23 gols em 26 jogos pelo time da Bundesliga.

Cavani poderia assumir o lugar de Haaland

No United, eles querem que Cavani 'faça a cama' para a chegada de Haaland. O uruguaio assinou por uma temporada, com opção de outra dependendo do seu desempenho. Assim que o prazo terminar, o United pode dar tudo por Haaland para formar o ataque mais forte da Europa.

Um truque pode ser feito a favor do Real Madrid contra seu rival inglês. As relações do United com o Borussia deterioraram-se um pouco depois de um verão em que muito se falou sobre Jadon Sancho, pelo qual a equipe inglesa teve de se render às contínuas recusas do Borussia.

Por outro lado, o Real Madrid sonha em contratar Haaland para completar a ligação da Seleção Norueguesa com Odegaard, que também pode atraí-lo para o Bernabéu. Com o seu país se entendem perfeitamente e quem sabe se num futuro não muito distante poderão reencontrar-se a nível de clube.