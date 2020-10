Real Madrid economiza pensando em Mbappé

Ele tem apenas 21 anos, mas já é sonho antigo do Real Madrid. Kylian Mbappé já demonstrou que gostaria de jogar no gigante espanhol e Zidane deverá ser um influenciador importante para buscá-lo, já que é uma referência esportiva para o atacante.

Até agora, passaram algumas janelas de transferências sem que o PSG facilitasse sua saída. O Real Madrid sabe que quem quiser contar com o futebol do craque terá de fazer um alto investimento e, por isso, vem contendo seus gastos.

A única novidade no time é Martin Odegaard, que retorna de empréstimo à Real Sociedad. Além de gastar menos, a diretoria vem gerando receita com vendas. Nesta última abertura do mercado, o clube se despediu de 18 jogadores, alguns emprestados e outros vendidos.

Com as vendas de nomes ocm Achraf e Reguilón, o Real Madrid guardou cerca de 111 milhões de euros em seus cofres. Segundo informação de 'Goal', esse valor será utilizado para contratar Mbappé ao fim da temporada 2020-21.

A diretoria do Real Madrid não quer esperar até o fim da temporada 2021-22, quando acaba o vínculo do atacante com o PSG. Caso não consigam sua renovação, os franceses terão de vendê-lo antes do contrato acabar para que não saia de graça.

Vale lembrar que os espanhóis não deverão ser os únicos a contratar Mbappé. Segundo 'L'Équipe', o Liverpool é outro gigante que sonha com o atacante e entraria com força na disputa pelo jogador.

Segundo 'The Sun', a diretoria francesa começará pedindo 324 milhões de euros a qualquer um que tentar levar seu jovem craque. O preço tornaria essa transferência a mais cara da história, ultrapassando os 222 milhões de euros que Neymar custou ao PSG.