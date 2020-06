Real Madrid, empenhado na busca por um reserva para Casemiro

Há algumas semanas, o Real Madrid teria colocado no radar o jogador do Leicester, Wilfred Ndidi, que, apesar de ter apenas 23 anos, chamou a atenção da equipe merengue de olho no próximo mercado de transferências no verão.

E é que o meio-campista nigeriano ganhou uma posição como titular na equipe inglesa desde que desembarcou ali na temporada 2016-17 procedente do Genk, ganhando gradualmente mais destaque.

Desde então, ele acumula oito gols em 128 partidas oficiais, 27 delas na temporada atual e incomum marcada pela pandemia de coronavírus, época em que ele também comemorou dois gols e ofereceu uma assistência a gol.

Os madrilenos o consideram uma alternativa 'barata' a Camavinga, de modo que o incluiriam em sua agenda como um possível plano B quando se trata de encontrar o reserva ideal para Casemiro, para quando o brasileiro precisar de um descanso.

O portal 'Express' indica que os 'foxes' já conhecem o interesse dos merengues em Ndidi e estariam dispostas a sentar para negociar. Obviamente, equipes como Manchester United e PSG também seguem os passos do procurado meio-campista.