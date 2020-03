OFICIAL: Real Madrid, em quarentena após caso confirmado

Um resultado positivo para o coronavírus no time de basquete alertou o Real Madrid, que ativou o protocolo também para a equipe de futebol.

A medida para conter o possível avanço do vírus foi confirmada pelo clube em comunicado oficial:

"O Real Madrid C. F. comunica que um jogador da nossa equipe principal de basquetebol acusou positivo após a realização de exames de coronavírus COVID-19. Foi de imediata efectuada a recomendação de permanecer em quarentena, quer a equipa principal de basquetebol quer a equipa principal de futebol, visto ambos os plantéis partilharem as instalações na Cidade Real Madrid. Assim sendo, foi decidido fechar as instalações da nossa cidade desportiva e também se recomenda que permaneça de quarentena todo o pessoal do Real Madrid que presta serviços na Cidade Real Madrid. Os jogos que estavam previstos para hoje e amanhã, relativos à Euroliga de basquetebol e à Liga de futebol, não serão disputados".

A quarentena no clube e o avanço do problema levou LaLiga a anunciar oficialmente a suspensão do Campeonato Espanhol. As medidas, até então, determinavam apenas portões fechados para as duas próximas rodadas. No entanto, o avanço do problema levou a uma maior restrição envolvendo as mesmas datas.