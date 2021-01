O Real Madrid derrapa na neve

Osasuna e Real Madrid desafiaram a tempestade 'Filomena', que castiga a Espanha, e entraram em campo pela 18º rodada de LaLiga. O jogo não foi dos melhores e o empate em 0 a 0 prevaleceu.

Chegar em Pamplona foi muito complicado para o conjunto merengue, que teve que permanecer no aeroporto de Barajas por mais de cinco horas, até aque as condições climáticas permitissem o voo.

Enquanto isso, no Estádio El Sadar, funcionários trabalhavam sem parar retirar a neve do gramado para que a bola pudesse rolar sem maiores problemas.

E quando rolou o Real Madrid já começou a tomar conta da bola e das iniciativas de ataque. Com Hazard como titular e Lucas Vázquez na lateral-direita, Zidane queria mais ofensividade.

Enquanto a neve caia, o Real tinha a bola nos pés, mas esbarrava no muro defensivo do Osasuna e também em uma noite inspirada do goleiro Herrera, que pegou tudo!

O Osasuna apostava nos contra-ataques e em um desse quase abriu o placar. Rubén García cobrou o escanteio, Oier desviou na primera trave e obrigou Courtois a voar para fazer uma linda defesa.

Mesmo com mais de 70% de posse de bola, o Real Madrid parecia congelado, o time de Zidane finalizou pela primeira vez já no segundo tempo.

Depois disso, o time da capital espanhola balançou as redes duas vezes, mas em ambas o gol não foi validado porque Benzema estava em posição irregular.

E foi só. O time de Zidane ficou devendo bastante, e somando apenas um ponto viu o Barcelona encurtar a diferença e pode ver o Atleti ampliar.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 37 pontos, um a menos que o líder Atlético de Madrid. Porém, é preciso destacar que o jogo dos 'colchoneros' dessa rodada foi adiado pela tempestade de neve. Já o Osasuna é o 19º com 15 pontos e continua na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada o Osasuna visita o Valência (17º) em um confronto direto pela permanência na elite do futebol espanhol. Já o Real Madrid só volta a campo por LaLiga no dia 23 de janeiro, contra o Alavés.