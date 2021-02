Real Madrid espera Sergio Ramos, Lucas Vázquez e Carvajal

As baixas no Real Madrid na zaga marcaram o jogo contra o Levante. Sem Sergio Ramos, Lucas Vázquez e Carvajal, e com a expulsão de Militão, o time merengue sofreu uma derrota.

Zidane, ainda afastado por causa do COVID-19, deu dois dias de folga ao time, aproveitando o fato de o Real Madrid não jogar durante a semana após ter sido eliminado da Copa do Rei.

Nesta terça-feira o time volta ao CT e se prevê, como informou o 'AS', que Ramos, Carvajal e Lucas Vázquez estejam na sessão de preparação para o jogo contra o Huesca.

Especialmente relevante é o retorno de Ramos. Sem Militão, expulso, e sem Nacho, fora por conta do COVID-19, Varane tem que encontrar um companheiro para a próxima partida do campeonato.

Quem não jogará ainda será Fede Valverde. O uruguaio ainda está se recuperando e espera poder ajudar Zinedine Zidane na próxima rodada.