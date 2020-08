Real Madrid planeja as renovações de Ramos, Modric e Lucas Vázquez

O Real Madrid começará a sua pré-temporada 2020-21 nessa segunda-feira ainda com um grupo incompleto. Do atual elenco, 13 estão convocados para suas respectivas seleções, alguns tem espaço garantido com Zidane e outros devem deixar o clube.

A três semanas do início das competições, nenhum reforço foi contratado e alguns jogadores são cotados para deixar o elenco. Além disso, a diretoria já se programa para garantir a continuidade de nomes importantes que fazem parte dos planos do treinador francês.

Segundo informação divulgada por 'ABC', o clube quer seguir contando com um trio com contrato até 30 de junho e estuda para a ampliação desses vínculos. Estamos falando de Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vázquez. O jornal espanhol afirma que não há pressa.

Capitão em alta

Em ótimo momento, o capitão é protagonista do time e tem confiança de Florentino Pérez, presidente que recentemente declarou que seu zagueiro jogará no Real Madrid "até quando quiser".

Rumores apontam para a oferta de uma temporada a mais para Sergio Ramos, com o mesmo salário de 12 milhões de euros líquidos por temporada.

Modric quer se aposentar no Bernabéu

O ganhador da Bola de Ouro em 2018 teve rumores apontando para uma possível ida ao futebol dos Estados Unidos, principalmente devido à chegada de Odegaard.

No entanto, o norueguês desembarcou e Modric tende a ficar. O croata inclusive declarou recentemente que seu sonho é pendurar as chuteiras pelo Real Madrid.

Aos 34 anos, ele soma oito temporadas no Santiago Bernabéu e a permanência até 2022 pode garantir a visibilidade necessária para ser convocado para a Copa do Mundo do Catar.

Lucas Vázquez, homem de confiança de Zidane

Lucas Vázquez, aos 29 anos, não é unanimidade para a torcida do Real Madrid, mas é visto por Zidane como um jogador importante por sua disciplina e versatilidade.

Ele cumpre seu papel quando é chamado, não reclama pela falta de minutos e pode fazer mais de uma função no setor ofensivo, com preferência pelo lado direito.

Menos necessário na equipe, pode exigir maior pressa que os dois anteriores. Caso não haja renovação, ele deverá ser negociado até 5 de outubro, quando acaba a janela, para não sair de graça no fim da temporada.