Real Madrid estuda novo corte salarial

Clubes seguem buscando modos de ajustar as finanças para cobrir despesas com menor entrada de renda.

O Real Madrid já chegou a um acordo com seus jogadores para reduzir os salários em 10%, mas a equipe precisará aceitar uma redução adicional por alguns meses para recuperar o potencial econômico, conforme informação do jornal 'AS'.

O clube tinha em mente uma receita de 822 milhões proveniente de parceiros, ingressos, amistosos, competições européias, direitos de televisão e marketing, mas todos esses pontos foram reduzidos consideravelmente quando todo o futebol foi interrompido.

A melhor coisa que pode acontecer ao Real Madrid é que ele perca apenas 20%, o que equivale a cerca de 165 milhões de euros, já que as despesas excedem 700 milhões.

Com as contas em cima da mesa, a diretoria precisará economizar mais. A ideia é reduzir o dinheiro dos salários de seus jogadores com em 30%, o que também afetará os maiores cargos de dirigentes e poupará os funcionários. Isso aconteceria na temporada seguinte, segundo o jornal.

Com essa redução, o clube prevê alocar cerca de 100 milhões de euros para equilibrar o saldo de despesas e receitas.