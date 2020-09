Real Madrid exibe gramado do 'novo Bernabéu'

O Real Madrid aproveitou a parada do esporte forçada pela pandemia para transferir seus jogos ao Anfredo di Stéfano enquanto o Santiago Bernabéu passa por obras.

O estádio está passando por uma transformação e novas imagens foram compartilhadas neste domingo pelo clube para apresentar a evolução dos trabalhos.

A novidade deste fim de semana é o novo gramado. Na publicação das redes sociais, fica clara a boa situação do 'tapete'

Como será o novo Santiago Bernabéu

O plano de construção aprovado pela maioria de partidos políticos aumenta a altura limite para o estádio, que terá uma cobertura retrátil articulada atuando como barreira de proteção acústica e de luz.

Serão mantidos os 125 mil metros quadrados do espaço esportivo privado. Um placar eletrônico pioneiro de 360 graus, a ampliação do museu do clube, a criação de mil lugares reservados a pessoas com deficiência física e melhoras da acessibilidade com escadas e elevadores adaptados são algumas das novidades. A remodelação inclui ainda o alargamento de calçadas, e a transformação da rua Rafael Salgado em passagem exclusiva de pedestres.

A estimativa inicial é de que Real Madrid terá de pagar 575 milhões de euros durante no máximo 35 anos para viabilizar financeiramente a obra.