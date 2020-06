VÍDEO: Real Madrid faz jogo-treino no estádio Alfredo Di Stéfano

Com o regresso da Liga cada vez mais próximo, a equipe começa sua quinta semana de treinos depois do seu regresso à Cidade Real Madrid. Zidane já trabalha com todo o grupo e comanda exercícios sob as normas sanitárias do protocolo elaborado por LaLiga devido à pandemia do COVID-19.



O time vem combinando trabalho físicos e atividades com bola. Entre outros aspectos, os jogadores praticaram o domínio, passe e os remates a gol.

Na conclusão da quarta semana de atividades, o grupo teve um treino com jogo no estádio Alfredo Di Stéfano, onde pode haver partidas na reta final da temporada.