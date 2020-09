Zidane pede tempo para o retorno de Hazard

O Betis é o anfitrião do jogo do Real Madrid na terceira rodada do Campeonato Espanhol. Apesar de ter trabalhado com o restante do grupo, Hazard não está entre os convocados para o jogo.

Vindo de lesão no tornozelo, o belga também foi ausência na estreia contra a Real Sociedad e foi assunto de Zidane na entrevista desta sexta-feira. "Não tem incômodos de sua lesão, mas, como teve poucos treinos com o time, é preciso ir devagar. Ele vai voltar, mas tanto nós como o jogador queremos que entre 100%", comentou o técnico.

Isco Alarcón, Lucas Vázquez e Marco Asensio também ficaram de fora da estreia e treinaram com os demais companheiros. Apenas os dois primeiros estão mais próximos das condições físicas ideais estão na lista do treinador para o duelo desse sábado. Enquanto isso, Militão trabalhou no interior das instalações e Mariano continua com o seu processo de recuperação.

O grupo que trabalhou sob as ordens de Zidane realizou séries de trabalho físico, exercícios de pressão e posse de bola e disputaram um jogo num campo de dimensões reduzidas. O treinamento foi concluído com atividades de finalização.

Confira no vídeo como foi o último treino do Real Madrid antes do duelo contra o Betis, válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol de 2020/21.