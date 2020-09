Um retorno e cinco desfalques no treino Real Madrid

Isco foi a grande novidade positiva desta sexta-feira no treinamento do Real Madrid. Vindo de lesão no tornozelo, ele voltou a trabalhar no gramado, mas seguiu trabalhando separadamente.

O problema do dia foi Lucas Vázquez, que treinou sozinho após sofrer incômodos musculares em meio à sobrecarga pelo esforço feito nos últimos dias. Apesar da preocupação, não é um caso grave e, segundo 'Mundo Deportivo', ele poderá estrear no Campeonato Espanhol.

Envolvido em rumores sobre sua saída, Gareth Bale fez seu segundo dia seguido de trabalhos específicos para se recuperar das dores sentidas desde um golpe sofrido no seu último jogo com a seleção do País de Gales.

Da mesma forma, Hazard voltou a trabalhar separadamente para seguir tratando o tornozelo operado. Também por problema no tornozelo, Sergio Reguillón realizou apenas atividades com os fisioterapeutas do clube. Além deles, Asensio faz exercícios especiais para recuperar as condições físicas.

A equipe treinada por Zinedine Zidane começou o trabalho da sexta-feira com exercícios de prevenção, elasticidade e força, tendo a bola como protagonista desde o início.

Em seguida, os jogadores efetuaram longas séries de pressão, controle e precisão, enquanto os goleiros trabalhavam à parte. Os atletas ainda realizaram atividades táticas e disputaram jogos em espaços reduzidos antes de encerrar o dia com cruzamentos e finalizações.

Confira no vídeo como está a preparação do Real Madrid para a estreia no Campeonato Espanhol de 2020/21, quando os atuais campeões irão enfrentar a Real Sociedad fora de casa.