Real Madrid foca em lançamentos e posse de bola no treino. DUGOUT

Confira como foi a atividade comandada pelo técnico Zinedine Zidane na última quarta-feira, focado em passes longos, posse de bolo e treinos de campo reduzido. Elenco do Real Madrid não conta nesta semana de treinos com os jogadores que defendem as seleções nacionais, como nos casos de Casemiro e Rodrygo que jogarão pelo Brasil.