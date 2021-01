Real Madrid foca em um Mbappé que pode acabar indo... ao Liverpool!

Tais declarações de Kylian Mbappé mexeram com tudo ao seu redor. O francês deixou claro que neste verão iria decidir se fica ou se renova "por muitos anos", pelo que PSG e Real Madrid começaram os movimentos para garantir a sua continuidade... ou a sua contratação por outro clube.

O portal 'Marca' publica esta sexta-feira que a diretoria do Real está determinada a se lançar por Mbappé. No seio merengue há algum pesar porque em 2017 eles optaram pela continuidade de Gareth Bale e um acordo fechado com o Monaco foi derrubado, mas um ano depois Cristiano Ronaldo saiu e o francês não correspondeu.

Quatro anos depois, Mbappé tem apenas mais uma temporada do seu contrato e aguarda um sinal do clube espanhol. É o que pretendeu com as suas declarações, provocar um passo em frente para a sua equipe e também para a equipa merengue, que até agora se tinha dado como favorita.

A irrupção do Liverpool em todo este assunto complicou as coisas para Florentino Pérez. Aliás, o 'Canal +' da França considera os 'reds' favoritos graças à intervenção de Jürgen Klopp, que esteve em contato com o jogador durante este tempo, e também devido ao projeto do próprio clube.

Mohamed Salah já disse há semanas no 'AS' que não fechou as portas para deixar Liverpool e os de Merseyside poderiam promover essa mudança de tridente, tornando Mbappé o líder indiscutível de seu projeto.

Além disso, a presença de Fabinho no vestiário do Anfield é estratégica. O agora central devido às circunstâncias compartilhou o crescimento com Mbappé em Monaco e também serve como um link para sua adaptação ao Liverpool. A isso se soma o contrato com a Nike, marca compartilhada pelos 'reds' e pelo atacante francês.

Enquanto isso, 'Marca' insiste que o Real Madrid está fazendo suas próprias suposições. Economicamente, é uma operação muito complexa que vai depender das reivindicações iniciais do PSG e da decisão de Mbappé. Se o jogador disser "não" à renovação, entre os círculos de representantes diz-se que no Catar o valorizariam em cerca de 150 ou 160 milhões de euros.

Dada a atual situação complicada, a tesouraria do time de Zidane estima que tenha cerca de 125 milhões, mas boa parte deste montante teria de ser obtido com a venda de jogadores.

Por isso, os merengues estudariam incluir outros atores na operação. De acordo com o referido meio, Leonardo via muito favoravelmente Courtois e Vinicius. O primeiro não sairá, o Real se recusa a colocá-lo nas negociações, mas o caso do brasileiro é diferente. Também poderia entrar Raphäel Varane, que ainda tem mais um ano de contrato e não o incomodaria trocar a capital espanhola por Paris.

O certo é que o Real Madrid fará sua ofensiva final neste verão para Kylian Mbappé. O francês é a estrela que Florentino Pérez almeja desde a saída de Cristiano Ronaldo. Os merengues já se arrependem de tê-lo deixado escapar quando esteve em Monaco e não querem que aconteça de novo, nem mesmo com o Liverpool no meio do caminho.