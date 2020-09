Real Madrid goleia Getafe em jogo treino

O Real Madrid recebeu o Getafe nesta terça-feira em Valdebebas para um amistoso de preparação para a temporada 2020-21. Segundo 'Tiempo de Juego', a equipe de Zinedine Zidane encerrou a partida com goleada por 6 a 0.

Foi um dérbi estranho por não ser aberto para a imprensa nem ter uma cobertura realizada pelos clubes. Ainda não se sabe quem marcou os gols, e o Getafe se limitou a informar sobre a escalação e a derrota, sem informar o placar.

O Real Madrid confirmou que: "Uma parte do plantel disputou um jogo treino com o Getafe, no estádio Alfredo Di Stéfano. Outro grupo de jogadores trabalhou no ginásio e no relvado dos campos 1 e 2 da Cidade Real Madrid".

A escalação do time de Zidane foi: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius, Rodrygo e Benzema.

José Bordalás, por sua vez, iniciou o jogo com: David Soria, Cabaco, Chema R, Ángel, Palaversa, Timor, Sabit, Keita, Alba, Iglesias e Nowak.

A imprensa local ainda destacou o fato de Hazard e Bale terem saído de Valdebebas antes do fim do jogo. Os dois vêm treinando separadamente.

A equipe madrilenha fará sua primeira partida em La Liga no próximo domingo, contra a Real Sociedad, no Reale Arena.