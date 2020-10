"Real Madrid jamais deveria ter deixado Cristiano sair"

O Shakhtar Donetsk visitará o Valdebebas nesta quarta-feira para enfrentar o Real Madrid no início da Liga dos Campeões 2020-21. Por ocasião do encontro, o treinador dos ucranianos Luís Castro analisou de forma descontraída a situação da equipa merengue e da sua equipe ao portal 'Marca'.

Uma das chaves que pesam sobre o Real Madrid é a falta de gols. No entanto, o treinador português quis ser gentil com o rival. “Quando falamos do Real, falamos de Benzema, Modric, Asensio, Vinícius, Ramos... É um timaço!”, garantiu.

No entanto, questionado sobre como nota a falta de Cristiano Ronaldo, Castro concluiu que foi um grande erro do Real Madrid: “Quando se tem Cristiano na sua equipe, nunca se deve deixá-lo ir. Nunca! Estamos falando do melhor, o mais eficaz jogador de futebol do mundo, uma máquina de trabalho, máquina de sacrifício”.

“Para mim ele é o melhor. Cristiano tem uma história exemplar. Ele cresceu sozinho com 11 anos em Lisboa para ser jogador de futebol, saindo de casa. Cristiano é um monstro que se ergueu sozinho, com uma determinação única. Para mim ele é um um exemplo para todas as crianças”, continuou o treinador do Shakhtar.

“As pessoas criticam muito o Ronaldo. Quando ele faz tal coisa, quando gasta tanto dinheiro com outra coisa... E ele responde no campo todos os dias, sabendo de onde vem. No dia em que fizerem um filme de Cristiano e as pessoas verem de onde ele realmente vem, como ele se tornou jogador de futebol, ele será muito mais valorizado”, acrescentou.

De volta ao jogo, Castro lamentou a situação da sua equipe e do futebol atual: “Ser treinador hoje é um pesadelo, isso é claro. Com esta pandemia e o calendário que se fez, estás cheio de baixas por conta de casos positivos e lesões. Tivemos dez ausências! E até agora não sabia se iam poder jogar ou não em Madri. No final parece que sim, mas também vos digo que não durarão mais de 20 ou 25 minutos".