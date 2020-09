Real Madrid lança terceiro uniforme para 2020/21

Com tudo quase pronto para o início da temporada 2020-21, os clubes vão apresentando os seus novos uniformes. Nessa quarta-feira foi a vez do Real Madrid.

O clube da capital teve como modelos o capitão Sergio Ramos, além do lateral Marcelo e do atacante Karim Benzema.

As camisas são pretas com detalhes rosa na frente e com listras nas laterais. Os desenhos internos cinzas que vão até os ombros remetem aos azulejos pintados na capital espanhola.