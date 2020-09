Real Madrid marca dois amistosos de pré-temporada

Com um calendário apertado pela pandemia, não há torneios nem turnês no outro lado do mundo para os times se prepararem pensando na próxima temporada.

Desse modo, o Real Madrid programou dois amistosos contra times espanhóis nos próximos dias. Primeiro, o time de Zidane enfrentará o Rayo Vallecano em 9 de setembro. No dia 15, o adversário será o Getafe.

As duas partidas serao realizadas no estádio Alfredo Di Stéfano, palco tradicional do time B e que foi confirmado para os primeiros jogos oficiais da equipe principal na próxima temporada.

O grupo segue treinando forte em Madrid com diversas ausências, entre convocados para seleções e atletas na lista de saída. Além disso, Martin Odegaard, o único 'reforço' da temporada até agora, preocupa o departamento médico e trabalha separadamente.