Real Madrid mostrou o 'novo' palco da equipe principal

A 'nova normalidade' do Real Madrid é um pouco diferente em relação à dos demais times. O campo utilizado no retorno das competições é bem distante do Santiago Bernabéu.

O Estádio Alfredo di Stéfano, palco das categorias de base, vai substituir o famoso gramado da capital espanhola, e parece 100% pronto para receber o Eibar neste domingo.

Um vídeo divulgado pelo clube poucas horas antes do confronto mostra o gramado bem cuidado e os lugares dos bancos de reservas adaptados com a distância de segurança, inclusive com cadeiras para os jogadores nas arquibancadas.

O time de Zinedine Zidane também precisará chegar pronto para evitar que o Barcelona se distancie na liderança do Campeonato Espanhol após a vitória catalã contra o Mallorca nesse sábado.