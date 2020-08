Real Madrid muda de ideia e reserva um lugar a Ceballos

O Real Madrid descartou contratar neste verão. A crise causada pelo coronavírus obriga o clube a apertar o cinto.

Mas a entidade merengue sim pensa em recuperar as peças emprestadas. De acordo com 'AS', um deles seria Dani Ceballos e o outro Martin Odegaard.

Esta mídia informa que o Real Madrid busca recursos após a imagem que deu após ter sido eliminado pelo Manchester City de Guardiola. Eles consideram que Ceballos poderia trazer frescor ao jogo.

A ótima temporada que Ceballos assinou com o Arsenal teria feito a diretoria vê-lo qualificado para fazer grandes coisas no Real Madrid. A liderança merengue tem total confiança nele e espera que Zidane o tenha em 2020-21.

Ceballos, por sua vez, espera pacientemente que o Real tome uma decisão. Porém, ele tem claro que quer voltar a ser o protagonista: "Quero jogar no mínimo 35 jogos", disse ele recentemente.

O Arsenal, clube ao qual está emprestado, promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ficar com Dani Ceballos. A entidade tem 110 milhões reservados para contratações e quer usar uma parte para garantir que o andaluz permaneça no Emirates Stadium.