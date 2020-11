Real Madrid não descansa: treino matinal com Odegaard pronto para voltar

O Real Madrid treinou na manhã de quarta-feira após conquistar uma valiosa vitória sobre o Inter de Milão na Liga dos Campeões, a primeira da competição, e começou a se preparar para a visita ao Mestalla para o próximo jogo do campeonato espanhol com o norueguês Martin Odegaard pegando o ritmo para reaparecer.

Zidane pode recuperar Odegaard para a próxima partida. O norueguês está trabalhando duro após a lesão muscular e está despontando como uma novidade para o jogo do próximo domingo. Ele integrou o grupo de reservas que treinou em ritmo mais intenso no CT do Real Madrid.

Enquanto os lesionados Dani Carvajal, Álvaro Odriozola e Nacho Fernández continuam com seus planos de recuperação, o brasileiro Militão permanece em sua casa por conta do COVID-19.

Os titulares que jogaram contra a Inter de Milão sofreram um grande esgotamento físico e nesta quarta-feira recuperaram as forças com tratamento fisioterapêutico.

Alguns, como Eden Hazard, esticaram as pernas com uma corrida contínua no campo. O belga fez testes depois de receber uma forte pancada no tornozelo esquerdo, que não é o operado, o que não o deve impedir de jogar no Mestalla após duas titularidades consecutivas.