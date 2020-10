Real Madrid não é intimidado pela Juve: a luta por Mbappé continua

Com apenas 21 anos, Mbappé tem grandes times interessados nele. Ele é cotada para ser um dos herdeiros de Cristiano e Messi nessa eterna luta pelo melhor jogador do mundo.

No Real Madrid, querem o craque na sua equipe. Segundo o 'AS', a entidade está trabalhando na sua contratação há algum tempo. O assunto estaria sendo tratado pessoalmente por Florentino Pérez, o presidente merengue.

Na Concha Espina acreditam que há chances de conseguir Mbappé. Eles não temem a grande oferta que, segundo 'Mirror', a Juve teria se preparado para fazer ao PSG pelo camisa 7.

A 'Vecchia Signora' estaria disposta a pagar colossais 397 milhões de euros para ter Mbappé no Parque dos Príncipes. Apesar da proposta volumosa, o Real permanece calmo.

Já ouviram Mbappé dizer em mais de uma ocasião que Zinedine Zidane é uma referência para ele. Ele deixou frases que bem poderiam ser entendidas como indiretas ao Real Madrid.

O portal 'AS' afirma com veemência que, embora haja outros clubes atrás de Mbappé, no momento nenhum está tão bem colocado quanto o espanhol para assinar com o '7' do PSG em um futuro próximo.