Real Madrid não se esquece de Sadio Mané

Com a crise do coronavírus, as equipes não param de se planejar para a próxima temporada. É o caso do Real Madrid que, à distância, continua pensando em quais áreas reforçar após uma campanha marcada por irregularidades.

'France Football' insiste que os brancos farão de tudo para contratar Kylian Mbappé, mas o 'Mirror' também aponta que Sadio Mané continua interessando ao clube espanhol.

Tanto a mídia francesa quanto a inglesa insistem que o atacante senegalês agrada muito Zinedine Zidane e 'France Football' até garante que ele estava perto de assinar na temporada em que Zinedine Zidane deixou a equipe e Julen Lopetegui chegou.

Agora, com vistas a um futuro em que as mudanças estão se aproximando - vários jogadores como Bale ou James precisam sair - e o time recuperou um interesse que parece não ter desaparecido completamente.

"Mirror" confirma que seriam necessários entre 130 e 150 milhões de euros para tirar o 'craque' de um Liverpool, que foi eliminado da Champions nesta semana pelo Atlético de Cholo Simeone.

Se o seu desempenho já era bom há três ou quatro temporadas, Sadio Mané melhorou ainda mais, e agora soma nove assistências e 18 gols, enquanto em todo o ano passado ele só conseguiu dar duas.