"Real Madrid não será mais vulnerável contra o Villarreal"

Além da Real Sociedad, o Villarreal é uma das revelações da LaLiga. O 'submarino amarelo' é o segundo colocado e neste sábado recebe a visita do Real Madrid, que acaba de perder em Valência.

Emery, que já enfrentou várias vezes a equipe merengue, falou sobre o momento em que o rival se encontra ao portal 'Marca': “Em todas as equipes os inícios foram complicados pela pré-temporada atípica e pelo coronavírus. Há um outro fator, que afeta sobretudo os clubes que jogam na Europa, que é a gestão dos esforços nos rodízios e nos jogos. E no Real houve problemas de lesões. Houve jogos onde tive que fazer tal gestão e o rendimento não apareceu".

Sobre se a equipe que Zidane dirige está com seus rendimentos mais baixos, isso foi o que disse o treinador basco: “Contra nós não estará mais vulnerável. Porque para avançar na classificação precisa vencer, e depois de quatro dias a Inter chega, que também é um jogo muito importante. Penso que contra nós e contra a Inter será o melhor Real Madrid possível. Quando joga a 100% dos XI iniciais, os noventa minutos, é muito difícil vencê-los”.

Em relação a 'Zizou', Emery analisou o francês. “Acho que há treinadores feitos para certas equipes. E Zidane é claramente um treinador do Real. Todos confiam nele, o respeitam. Independentemente de serem melhores ou piores, se uma decisão pode ser questionada, não podemos esquecer o valor acrescentou que representa. Dizia-se que faltava uma Liga e no ano passado ganhou, depois de ter conquistado três Champions”, rebateu.

Kubo será um dos protagonistas do encontro. O japonês pode jogar contra o 'seu' Real e o seu treinador, que o exige muito, não esconde que está satisfeito com ele: "Kubo tem um processo. Por um lado, o jeito do Villarreal e, por outro, o jeito do Kubo. E todos queremos que o Villarreal se beneficie do seu desenvolvimento e que ele se beneficie do Villarreal ao mesmo tempo. Ele fez sua estreia na Europa conosco e sempre mostra compromisso e envolvimento com a equipe”.

Por outro lado, Emery disse que a derrota no Camp Nou ajudou a sua equipe a ressurgir: "O dia do Barcelona foi quando mais pudemos abrir os olhos e saber que não podíamos ir nessa direção e que havia coisas a mudar. Mas não podemos esquecer que tivemos uma pré-temporada atípica, pelos prazos e pelo coronavírus que passamos com Trigueros e Mario, dois jogadores importantes, e isso atrasou um pouco conhecer bem a equipe. Mas além desse 4-0 tínhamos mais informações sobre os demais jogos que havíamos jogado".

Finalmente, o basco, que defendeu o VAR, explicou por que escolheu o Villarreal. “Venho para um clube que em 23 anos de gestão sob o presidente Fernando Roig disputou uma semifinal da Liga dos Campeões e três semifinais da Liga Europa. Eles não conquistaram títulos, mas estiveram perto. Venho de uma carreira no Sevilla com títulos; PSG , com títulos e o Arsenal, chegando a finais. E me encontro com uma equipe que acede à Liga Europa. Procurava um perfil de clube em que me sentisse confortável e o Villarreal o ofereceu a mim", concluiu.