Real Madrid negocia um patrocínio de 150 milhões de euros, diz jornal

A crise provocada pela pandemia do coronavírus não perdoa ninguém. Sem a presença do público nos estádios os clubes de futebol precisam buscar outras fontes de renda.

De acordo com o jornal 'The Times', o Real Madrid aposta nos patrocínios. A citada fonte aponta que o time merengue teria entrado em contato com o grupo Qiddiya, dono de um dos maiores parques temáticos da Arábia Saudita.

Ainda de acordo com o 'The Times', o contrato teria duração de dez anos e seria equivalente a 150 milhões de euros. Representando um grande alívio para os cofres da equipe.

O diário 'Marca' assegura ainda que o conjunto madridista ampliou o seu acordo com Providence, grupo norte-americano, para garantir outra injeção de 205 milhões de euros.