Real Madrid, o clube de futebol mais valioso do mundo

Sem dúvida, este é o ano do Real Madrid. Depois de se tornar a marca mais valiosa do mundo, com um valor de 1,419 bilhão de euros, de acordo com a classificação do consultor especializado 'Brand Finance Football', o clube da capital espanhola voltou a estar acima dos demais em outra lista impressionante .

Este é um ranking dos clubes mais valiosos do mundo pela revista 'Forbes', em que o Real Madrid aparece novamente no topo da lista como o clube de futebol mais valioso de todo o planeta.

O clube merengue ocupa o sexto lugar, com um valor de 3,6 bilhões de euros. Atrás um pouco está o Barcelona, em ​​oitavo, com um valor de 3,413 bilhões. O Dallas Cowboys, do futebol americano, é o primeiro da lista com um valor de 4,67 bilhões.

Atrás estão o New York Yankees, do beisebol, com um valor de 4,245 bilhões de euros, e o New York Knicks, da NBA, com um total de 3,905 bilhões. Real, Barça e Manchester United são os únicos times de futebol que aparecem no 'top 10' dos clubes mais valiosos do mundo.