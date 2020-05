Real Madrid pode esperar: Camavinga é aconselhado a continuar no Rennes

Julien Stéphan recomenda Camavinga a permanecer no Rennes. AFP

O técnico do Rennes, Julien Stéphan, acredita que Eduardo Camavinga estaria errado se assinasse agora com o Real Madrid, o clube mais interessado em assumir seus serviços. O treinador recomenda que ele permaneça no clube francês por pelo menos mais um ano.