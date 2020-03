Real Madrid pode punir Jovic por sair de casa na Sérvia

Jovic pode ter de arcar com consequências por não respeitar a quarentena e deixar sua casa em Belgrado, na Sérvia.

O entorno do jogador explicou que ele viajou em avião particular com permissão do Real Madrid dois dias antes de o estado de alarme ser declarado na Espanha.

O clube, porém, não deu permissão para que ele saísse de casa. Apesar disso, Jovic vem sendo criticado nas redes sociais por ter descumprido essa restrição para comemorar o aniversário de sua namorada. O atacante inclusive já pediu desculpa caso ele tenha posto alguém em perigo.

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, enviou uma mensagem de aviso a Jovic, agora isolado em seu apartamento: "Se você sair de suas instalações, será preso".

O ex-jogador do Eintracht é o único que o Real Madrid permitiu viajar, ciente de que não lhe faria bem ficar em quarentena sem ter terminado de se adaptar à Espanha e longe de sua família, mas é muito provável que ele seja penalizado.

Por enquanto, a Sérvia, que fechou suas fronteiras para se proteger contra o coronavírus, tem 103 casos confirmados em todo o país.