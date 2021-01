Real Madrid procura substituto para Jovic no Castilla

O Real Madrid começou a temporada 2020-21 com os atacantes Karim Benzema, Mariano Díaz, Borja Mayoral e Luka Jovic, mas ainda falta a segunda metade da temporada e os merengues só conta com os dois primeiros.

O espanhol partiu para Roma, enquanto o sérvio regressou ao Eintracht Frankfurt, clube de onde veio, por empréstimo até ao final deste ano.

Com um Mariano que mal entra nos planos de Zinedine Zidane, um Real Madrid com pouco faro goleador precisaria incorporar um novo camisa 9 à primeira equipe que, como aponta o jornal 'AS', poderia estar no Castilla.

Hugo Duro, que chegou por empréstimo do Getafe, embora os merengues tenham opção de compra no final do acordo, pode vir a substituir Jovic e até ultrapassar Mariano e se tornar o segundo atacante da equipe.

Seus números o apoiam: ele participou de sete jogos e conseguiu converter um total de cinco gols. Além disso, ele estava prestes a fazer sua estreia na Liga dos Campeões, embora finalmente tenha ficado no banco. A última palavra, como sempre, é de 'Zizou'.