Real Madrid quer reformar o meio de campo

O Real Madrid se vê obrigado a reconstruir o meio-campo com o qual conquistou três títulos consecutivos da Champions League, mas que perdeu grande parte das suas forças.

O primeiro a perder o rótulo de indiscutível no setor foi Luka Modric. Após receber a Bola de Ouro, o croata de 35 anos vem diminuindo seu nível de competitividade e começou a ser usado mais como opção para o segundo tempo.

Kroos fará 31 anos em janeiro e, embora continue sendo um titular sólido, Zidane já busca um substituto para ele agora. O meio-campista alemão é presença praticamente garantida imóvel entre os titulares nos jogos mais importantes, mas não mostrou o nível exibido algumas temporadas atrás.

Casemiro é quem deve liderar essa reforma. O Real Madrid sente muito a ausência do brasileiro, que é o mais jovem dos três (28 anos) e tende a seguir sendo um pilar do time por mais temporadas.

Além desse trio, o elenco tem Isco, que também parece já ter completado sua melhor etapa na equipe, e Odegaard, cotado para ser um dos titulares em um futuro próximo ao lado de Casemiro. As lesões dificultaram a adaptação do norueguês após o regresso do empréstimo à Real Sociedad, mas as expectativas permanecem altas.

Por fim, Valverde não precisa mais de adaptação. Ele vem demonstrando grande nível há algumas temporadas e conquistou um lugar como titular substituindo Modric. Se não houver contratações nesta posição, o uruguaio parece ser o novo meio-campista de um projeto de renovação que sugere o trio com Casemiro, Valverde e Odegaard entre os titulares.